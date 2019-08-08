Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te transfer
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Gazişehir Gaziantep'te transfer

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalyan ekiplerinden Frosinone'da forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Chibsah, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Raman Chibsah'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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