Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Junior Morais ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep
, defans oyuncusu Junior Morais ile prensipte anlaştı.
Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Romanya
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forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Morais ile temasa geçen kulüp yöneticileri, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Detayları görüşmek için Gaziantep'e gelen futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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