Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te transfer haftası
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Gazişehir Gaziantep'te transfer haftası

1 saat önce

Bu sezon ilk kez mücadele edeceği Süper Lig için güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in bu hafta içerisinde Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve Emre Çolak gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor.

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Bu sezon ilk kez mücadele edeceği Süper Lig için güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in bu hafta içerisinde Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve Emre Çolak gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor.

Bu sezon ilk kez yer alacağı Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in, Akhisarspor'dan Abdou Sissokko ve Adrien Regattin, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan, Al Wahda ile yollarını ayıran Emre Çolak, Kayserispor'dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını Sportif Direktör Ayhan Akman ve Teknik Direktör Marius Sumudica'nın beraber yürüttüğü Gaziantep ekibinde görüşme halinde olunan isimlerin bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, sürpriz isimlerin de kadroya katılabileceği vurgulandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Emre Çolak, Olcay Şahan, Gaziantep, Spor
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