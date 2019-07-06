Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken ana bölümünde ise koşu ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep ekibinin dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Brezilyalı sol bek Junior Morais, ilk kez takımla çalışmalara başladı.
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