Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
57 dakika önce
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:07 Kaynak: AA
Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep
'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Güç, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeni transferlerden Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.
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