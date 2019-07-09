Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Gaziantep, Spor
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Güç, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeni transferlerden Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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