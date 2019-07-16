Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.
Yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanında futbolcular, ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dayanıklılık, kondisyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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