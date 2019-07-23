Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

2 saat önce

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı daha yapacak.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı daha yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2. dönem kamp çalışmalarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 3. dönem hazırlıklarını da aynı yerde gerçekleştirecek.
Bu doğrultuda hazırlık maçları planlaması yapan Gaziantep ekibi, 25 Temmuz Perşembe günü Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, 2 Ağustos Cuma günü 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 7 Ağustos Çarşamba günü ise Katar ekibi El-Wakrah ile karşı karşıya gelecek.
Gazişehir Gaziantep, geride kalan hazırlık döneminde karşılaştığı Rapid Bükreş'e 2-1, Sepahan'a da ise 1-0 yenilmişti.
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:56 Kaynak: AA
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