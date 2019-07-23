Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

52 dakika önce

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Papy Djilobodji, takımla çalışmalara başladı.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Papy Djilobodji, takımla çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.
Dün Sepahan ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme antrenmanı yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Gaziantep ekibinin yeni transferlerinden Papy Djilobodji ise ilk kez takımla antrenmana katıldı.
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:17:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]