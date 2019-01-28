Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'te Yeni Transferler Sözleşme İmzaladı

Gazişehir Gaziantep'te Yeni Transferler Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, anlaşmaya vardığı Moussa Sow ve Erhan Çelenk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep'te Yeni Transferler Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, anlaşmaya vardığı Moussa Sow ve Erhan Çelenk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sow ve Çelenk'i basın mensuplarına tanıttı.

Daha sonra iki oyuncu kendilerini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sow transferi için yaklaşık 1,5 aydır uğraş verildiğini ifade eden Konukoğlu, "Çok şükür bugünlere ulaştık. Sow'un futbolculuk kalitesine, insanlığına hiç bir şekilde tereddütümüz yok. Kendisini aramızda görmekten mutluyuz." dedi.

Konukoğlu, sezon sonunda el birliğiyle üst lige çıkmayı arzuladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir üst lige çıkmanın heyecanını bu sezon yaşayacağız. Sow ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladık ancak 'gönül bağı' ile de bağlandık. Sow'u inşallah futbol yaşantısından sonra da aramızda görmek isteriz. Hem Gaziantep hem de Türk futbolunda gençlerimize örnek olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte başarılar yaşayacağız."

Sow: "Yeni bir sayfa açıyorum"

Moussa Sow ise Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden 33 yaşındaki Senegalli forvet, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben Türkiye'yi ve futbolu çok seviyorum. Gaziantep'e ve böyle bir kulübe gelerek yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün yapısı ve şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Ben de şampiyonlukları seven birisiyim. O yüzden burada şampiyonluk yaşamaya geldim. 1. Lig'e transferimi insanlar sorguluyor. Şunu bilsinler, burada çok güzel projeler var. Bu projelere inandığım için teklifi kabul ettim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Moussa Sow, Gaziantep, Spor
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