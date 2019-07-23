Gazişehir Gaziantep'ten 6 oyuncuya veda
28 dakika önce
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı 6 futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:11 Kaynak: AA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, yollarını ayırdığı 6 futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik
, Erhan Çelenk, Uğur Arslan
Kuru ve Rıdvan Şimşek
ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları destekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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