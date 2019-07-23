Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'ten 6 oyuncuya veda
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Gazişehir Gaziantep'ten 6 oyuncuya veda

28 dakika önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı 6 futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gazişehir Gaziantep'ten 6 oyuncuya veda, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı 6 futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları destekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Cihat Çelik, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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