Gazişehir Gaziantep'ten defansa takviye
1 saat önce
Gazişehir Gaziantep, Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:05 Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep
, Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa
'nın Guingamp
takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
Yeni transfer Djilobodji, Futbol
Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.
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