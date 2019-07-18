Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi
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Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.
Konukoğlu, yazılı açıklamasında, kulüp tarihinde ilk kez katılım başarısı gösterecekleri Spor Toto Süper Lig'e Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Süper Lig'de mücadele edecek olan tüm rakiplere kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon dileyen Konukoğlu, "Kazanan fair-play, dostluk, kardeşlik ve Türk futbolu olsun. Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Adil Sani Konukoğlu, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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