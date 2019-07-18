Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı
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Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gazişehir Gaziantep'ten forma tanıtımı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te, futbolcuların 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon formalarının hazırlandığı belirtildi.
Samuray Sport tarafından mavi, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan formaların videoyla tanıtıldığı paylaşımın sonunda "efsane çubuklu forma çok yakında" ifadesine yer verildi.
Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:04 Kaynak: AA
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