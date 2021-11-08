Üye Girişi
Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi - Son Dakika

Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi

08.11.2021 09:15
Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Gazişehir Gaziantep, ikide 2 yaparak galibiyeti serisi yakaladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Gazişehir Gaziantep, ikide 2 yaparak galibiyeti serisi yakaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında deplasmanda Pendik Belediyesi karşısında galip gelen kırmızı-siyahlılar, ikinci haftada da kendi evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 96-45 gibi farklı skorla mağlup etti.

Ligin ilk 2 haftasında iyi mücadele ettiklerini belirten genel menajer Ramazan Taşkın, lige iyi başlamak ve galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini anlattı.

Alınan galibiyetlerden dolayı antrenör Muharrem Karakafa ve tüm oyuncuları tebrik eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Geçen yıl salgın nedeniyle doğru dürüst lig oynanmadı. Ligin oynanmaması takımlara büyük zarar verdi. Bundan etkilenen kulüpler oldu. Ancak bu sene liglerin deplasmanlı şekilde oynanması Tekerlekli Sandalye Basketbolu tekrar canlandırdı. Bu canlılık bizleri mutlu etti. İmkanlarımız doğrultusunda iyi bir takım oluşturduk. Bunun meyvesini ilk iki haftada galibiyeti seriye bağlayarak aldık. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da göstermek istiyoruz. Takım içerisinde uyum, arkadaşlık çok iyi. Bu uyumu sahaya yansıttığımız takdirde güzel sonuçlar elde ederiz. Bunu ilk iki haftada başardık. Hedefimiz bu başarıyı sezon sonuna kadar devam ettirmek."

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacaklarını anımsatan Taşkın, bu hafta zor bir deplasmana gideceklerini ve oradan da galibiyetle dönmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi
Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi
Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi

Tekerlekli Sandalye, Spor Toto Süper Lig, basketbol, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim değişikliği yapmadığına bin pişman oldu! Sinirden çılgına döndü 09:18 Fatih Terim değişikliği yapmadığına bin pişman oldu! Sinirden çılgına döndü MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu 09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı 08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor 07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 23:25 EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi 21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi

Son Dakika Haberleri
09:17 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
09:13 Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni
09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu
09:03 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renleriyle büyüledi
08:51 İstanbul trafiğini sis vurdu! Trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı
08:29 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
08:22 MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
07:57 Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor
07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni         
09:14
"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Tatlıses'ten yanıt!         
08:33
MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir         
08:23
Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor         
07:57
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor         
23:18
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma         
22:23
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 09:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gazişehir Gaziantep'ten galibiyet serisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement