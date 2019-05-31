Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
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Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama

26 dakika önce

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Kulübü, sosyal medya hesabından, "Hele bakın kim gelmiş" türküsüyle kutlama mesajı yayınladıKulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı.

Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Kulübü, sosyal medya hesabından, "Hele bakın kim gelmiş" türküsüyle kutlama mesajı yayınladı
Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı.
Kutlama videosunda, takımın daha önceki maçlarda yaşadığı gol sevinçlerine, şampiyonluk sevinci görsellerine ve taraftar görüntülerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:45 Kaynak: AA
Hatayspor, Gaziantep, Spor
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