Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep- Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Gazişehir Gaziantep- Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

1 saat önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet YumakGAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Ahmet, Yalçın (Dk.53 Uğur), Igor, Kossi, Oğulcan (Dk. 72 Valle), Gökhan, Mehmet Erdem, Oğuz, Moussa Sow, Kenan (Dk. 46 Kubilay)TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet - Serdar (Dk.

Gazişehir Gaziantep- Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0, System.String[]


STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Ahmet, Yalçın (Dk.53 Uğur), Igor, Kossi, Oğulcan (Dk. 72 Valle), Gökhan, Mehmet Erdem, Oğuz, Moussa Sow, Kenan (Dk. 46 Kubilay)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet - Serdar (Dk.77 Camara), Dialo, Mustafa, Yiğitcan, Serge, Abdulkadir, Bekamenga, Tufan (Dk. 59 Gökhan), Cengizhan, Muhammed (Dk.72 Diarra)

GOLLER: Dk. 31 Sow Dk. 83 Yiğitcan (K.K) (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Kubilay, Segbefıa (Gazişehir Gaziantep) - Akakpo, Abdulkadir, Cengizhan (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Moussa Sow ve 83'üncü dakikada kendi kalesinde Yiğitcan attı. 

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğuz'un ortasında Igor'un kafa vuruşu kaleci kaldı.

31'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Igorr'un pasında topla buluşan Moussa Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

83'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Igor yerden çevirdi. Elazığsporlu Yiğitcan'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15 Kaynak: DHA

Moussa Sow, Elazığspor, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor Köprüde Can Pazarı

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 22:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep- Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]