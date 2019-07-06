Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantepli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
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Gazişehir Gaziantepli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti

38 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te, futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Gazişehir Gaziantepli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te, futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibinin formasını giyen oyuncular, yeni sezon öncesinde Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrollerinde futbolculara, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü, ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Futbolcuların tamamının sağlık kontrolünü sorunsuz tamamlandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:30 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
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