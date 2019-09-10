Gazişehir hazırlık turnuvası için İzmir'e gitti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin başarılı ekibi Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 28 Eylül'de başlayacak lig öncesi hazırlık turnuvasına katılmak üzere İzmir'e gitti.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdüren Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye BasketbolTakımı, İzmir BŞB.'nin ev sahipliğini yaptığı hazırlık turnuvasına katılıyor. Bu turnuva için İzmir'e kırmızı-siyahlı temsilcimiz, yapacağı hazırlık maçlarında eksiklerini gidererek, Süper Lige sorunsuz ve sıkıntısız başlamak istiyor.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala takımın hazır olması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, "Kentin sosyal sorumluluğu anlamında en önemli ayağı Süper Lig'de mücadele eden Gazişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıdır" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının antrenör Muharrem Karakafa idaresinde devam ettiğini belirten Takım Genel Menajeri Ramazan Taşkın, "Yeni sezon öncesi Gaziantep'te yapmış olduğumuz çalışmaları tamamladık. Genelde kondisyon, teknik ve taktik ağırlık yapılan çalışmalar oldukça yararlı oldu. Artık takımın hazırlık maçı yaparak lige motive olması gerekiyor. Geçen sene olduğu gibi hazırlık turnuvası bu yılda İzmir'e yapılıyor. Gazişehir, BŞB., İzmir BŞB., Ankara TSK ve Bağcılar gibi önemli takımların katıldığı turnuvada, tüm takımlar birbirleriyle maç oynayacak. Bu maçlar eksikleri görmemiz açısından oldukça önemli. Lig öncesi turnuvanın yararla geçeceğine inanıyorum. Bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Onursal Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin', Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Sayın Adil Konukoğlu'na ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın yurt içinde ve yurt dışında başarılı olması için her türlü fedekarlığı yapıyorlar. Bizlerde onların maddi ve manevi desteğine layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.