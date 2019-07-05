Son Dakika Haberleri: Gazişehir, Junior Morias'ı kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir, Junior Morias'ı kadrosuna kattı

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Gazişehir, Junior Morias'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Romanya'da Steaua Bükreş forması giyen 32 yaşındaki Morais, bugün kendisini 2 yıllığına Gazişehirli yapan mukaveleye imza attı.
Brezilya'da futbola başlayan ve 2011 yılında Portekiz'in Freamunde takımına transfer olan Morias, daha sonra Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi. Kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıkan ve 14 gol atan Morais, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
gaziantep, futbol, bükreş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arjen Robben futbolu bıraktı Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli! Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir, Junior Morias'ı kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]