Son Dakika Haberleri: Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri bir araya geldi
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Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri bir araya geldi

1 saat önce

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri, Gazişehir Gaziantep'in Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla bir araya geldi.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri bir araya geldi, System.String[]
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri, Gazişehir Gaziantep'in Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla bir araya geldi.
Derneğin Başkanı Mezine Sırakaya, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in bu yıl futbolun yanı sıra, basketbol, tekerlekli sandalye basketbol ve voleybolda başarılar elde ettiğini söyledi.
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyelerinin her zaman kentin spor takımlarına destek verdiğini ve tribünlere ayrı bir renk getirdiğini ifade eden Sırakaya, şöyle konuştu:
"Dernek olarak sporun fizyolojik ve psikolojik yönden topluma etkileri, sosyal davranışları düzenlemesi, sağlığımızın gelişimine katkısı, ülke ekonomisine sağladığı faydaları göz önünde bulundurarak kadınların sporun her alanında desteğini sağlamaya çalıştık. Skor kültürü değil, spor kültürünün oluşması, modern sporun geliştirilmesi, sporun bilimselleşmesi ve sporun cinsiyetsizleştirilmesi için Gaziantep, derneğimizle birlikte farkındalıklara imza atacak. Yeni sezonda da tüm takımlarımızın aynı başarılara imza atacağına olan inancımı belirtiyorum."
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:52 Kaynak: AA
basketbol, Gaziantep, Güncel
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