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Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinde kongre heyecanı - Son Dakika

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinde kongre heyecanı

25.11.2021 15:48
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinde kongre heyecanı

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinin 2. Olağan Kongresi 10 Aralık'ta yapılacak.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinin 2. Olağan Kongresi 10 Aralık'ta yapılacak.

Dernek başkanı Mezine Sırakaya, yaptığı açıklamada, kongre için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Kongrede sürprizlerin olacağını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz kongremizin yapılacağı 10 Aralık tarihi akşamında şarkıcı Şahsenem ile buluşacak. 'Kadın ve spor' bu gecede konuşulacak. Taraftar olmak ve taraftarlarımızın sayısını arttırmak için hangi projeleri hayata geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Gaziantep'te spora destek veren önemli isimlerde geceye davet edilecek. Kadın Taraftarlar olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destek devam edecek."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğinde kongre heyecanı - Son Dakika


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