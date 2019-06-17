Son Dakika Haberleri: Gazisinin aracından hırsızlık iddiası
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Gazisinin aracından hırsızlık iddiası

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesine gezmeye gelen gazi İsmail Çetin'in aracındaki çantaların çalındığı öne sürüldü.

Gazisinin aracından hırsızlık iddiası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesine gezmeye gelen gazi İsmail Çetin'in aracındaki çantaların çalındığı öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, 2000 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde vatani görevine yaparken mayına basan ve gazi olan İsmail Çetin, ailesiyle birlikte gezmek için Mardin'den Tarsus ilçesine geldi.

Berdan Barajı yanındaki mesire alanına giden Çetin, 47 LC 111 plakalı aracını piknik alanının ilerisine park etti. Bir süre sonra aracının bulunduğu noktaya giden Çetin, bagaj kapağının açık olduğunu gördü.
İçerisinde kimlik, değerli eşya ve özel eşyalarının bulunduğu çantalarının yerinde olmadığını fark eden Çetin, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Mersin, İsmail Çetin, Tarsus
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