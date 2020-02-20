Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde,Gazi Ömür Karaman 'ı (41) bir kafeteryada ayağını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle dövdükleri iddia edilen 3 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, sağlık raporlarındaki çelişkinin giderilmesi için ertelendi.

Darp olayı, geçen yıl ağustos ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. 2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanan Gazi Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen kafeteryaya girdi. Bir süre sonra da iddiaya göre ayaklarını başka bir sandalyeye uzattı. Yüzde 92 engelli raporu bulunan Karaman, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen Ömür Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Ümit T., Özcan Ş. ve Süleyman Ş. tutuklandı. Daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gemlik Belediyesi de ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesini feshetti.

Gemlik 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar Süleyman Ş., Özcan Ş. ve Ümit T. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Gazi Ömür Karaman ise katılmadı.

Sanıklardan Özcan Ş., kendilerinin de mağdur olduğunu iddia ederek, kavga etmediklerini söyledi. Ümit T. de bir süre tutuklu kaldığını hatırlatarak, "Hala bu durumun dışarıda ceremesini çekmekteyim. Beraatimi talep ederim" dedi. Bakanlık ile Karaman'ın avukatları ise, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin heyeti, Ömür Karaman'a 13 Ağustos 2019'da Gemlik Devlet Hastanesi'nden verilen sağlık raporu ile 15 Ağustos 2019'da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen sağlık raporunda çelişkililer bulunduğunu bildirerek, duruşmayı Haziran ayına erteledi.

- Bursa