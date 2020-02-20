Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek - Son Dakika

Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde,Gazi Ömür Karaman'ı (41) bir kafeteryada ayağını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle dövdükleri iddia edilen 3 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, sağlık raporlarındaki çelişkinin giderilmesi için ertelendi.

Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde,Gazi Ömür Karaman'ı (41)  bir kafeteryada ayağını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle dövdükleri iddia edilen 3 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, sağlık raporlarındaki çelişkinin giderilmesi için ertelendi.

Darp olayı, geçen yıl ağustos ayında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. 2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanan Gazi Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen kafeteryaya girdi. Bir süre sonra da iddiaya göre ayaklarını başka bir sandalyeye uzattı. Yüzde 92 engelli raporu bulunan Karaman, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen Ömür Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Ümit T., Özcan Ş. ve Süleyman Ş. tutuklandı. Daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gemlik Belediyesi de ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesini feshetti.

Gemlik 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar Süleyman Ş., Özcan Ş. ve Ümit T. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Gazi Ömür Karaman ise katılmadı.

Sanıklardan Özcan Ş., kendilerinin de mağdur olduğunu iddia ederek, kavga etmediklerini söyledi.  Ümit T. de bir süre tutuklu kaldığını hatırlatarak, "Hala bu durumun dışarıda ceremesini çekmekteyim. Beraatimi talep ederim" dedi. Bakanlık ile Karaman'ın avukatları ise, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin heyeti, Ömür Karaman'a 13 Ağustos 2019'da Gemlik Devlet Hastanesi'nden verilen sağlık raporu ile 15 Ağustos 2019'da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen sağlık raporunda çelişkililer bulunduğunu bildirerek, duruşmayı Haziran ayına erteledi.


- Bursa
Karaman, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz
Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:01:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]