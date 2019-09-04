Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor dayağı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 15 Temmuz gazisinin ve kick boks dünya şampiyonunun sponsor olarak anlaştıkları restoran sahibi ve yanındaki şahıslar tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz gazisi Ahmet Güney ile Kick Boks Dünya Şampiyonu Bayram Yalçın 30 Ağustos'ta gösteri yapmak için sponsor olarak anlaştıkları 4 iş yerinden anlaşma gereği alacaklarını tahsil etmek için gittiklerinde restoran sahibi A.E. isimli şahıs ve yanındaki şahıslar tarafından darp edildi. Olay yerinden kaçan Güney ve Yalçın'ın arkasında pompalı tüfekle ateş eden şüphelilerin, Güney ile Yalçın'a tehditte de bulunduğu iddia edildi.



Güney ve Yalçın'ın yaptıkları şikayet sonucu, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve dolandırıcılık suçlarından tahkikat başlatılan olayda 8 kişi gözaltına alındı. - MERSİN