Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli iki işçi, savcılık talimatının ardından tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.