Son Dakika Haberleri: Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)
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Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)

8 dakika önce

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILARZonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2), System.String[]

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR
Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli iki işçi, savcılık talimatının ardından tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Hasan Özdemir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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