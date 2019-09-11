Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)
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YENİDEN GÖZALTINA ALINDILARZonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR
Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli iki işçi, savcılık talimatının ardından tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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