Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)
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SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. F.A. ve T.A., 'Kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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