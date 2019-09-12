Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. F.A. ve T.A., 'Kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.