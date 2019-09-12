Son Dakika Haberleri: Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)
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Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)

42 dakika önce

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. F.A. ve T.A., 'Kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hasan Özdemir, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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