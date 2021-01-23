Gaziyi darp ettiği ileri sürülen baba oğul adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

Gaziyi darp ettiği ileri sürülen baba oğul adli kontrol şartıyla serbest kaldı

ANTALYA - Antalya'da terör gazisi Gökhan Koç'u darp ettikleri öne sürülen baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da asansörde tadilat yükü taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi 30 yaşındaki terör gazisi Gökhan Koç'u darp ettiği ileri sürülen baba L.Y. ve oğlu Z.Y, emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki şüpheli Nöbetçi Antalya Savcısı tarafından, 'gaziye karşı yaralama ve tehdit suçlarından' tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Oğul Z.Y.'ye ev hapsi, baba L.Y.'ye ise polis merkezine gidip imza vermek şartıyla adli kontrol şartı uygulandı. Savcılığın şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz ettiği öğrenildi.