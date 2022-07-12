Gazla freni karıştıran sürücü tiyatro sırasında olan kalabalığa daldı: Onlarca yaralı var - Son Dakika
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Gazla freni karıştıran sürücü tiyatro sırasında olan kalabalığa daldı: Onlarca yaralı var

12.07.2022 16:01

Arjantin'de tiyatro için sıra bekleyen vatandaşların arasına bir aracın dalması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı. Aracın sürücüsünün engelli olduğu öğrenilirken, gaz ve freni karıştırdığı ihtimali üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlarsa çarşambaya kadar askıya alındı.

Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı. Kazada 3'ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

FECİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ DE ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

GAZLA FRENİ KARIŞTIRDIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazla freni karıştıran sürücü tiyatro sırasında olan kalabalığa daldı: Onlarca yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazla freni karıştıran sürücü tiyatro sırasında olan kalabalığa daldı: Onlarca yaralı var - Son Dakika
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