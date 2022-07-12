Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazla freni karıştıran sürücü tiyatro sırasında olan kalabalığa daldı: Onlarca yaralı var - Son Dakika

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