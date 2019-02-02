Gazlı İçecekler Çalkalanınca Neden Daha Fazla Köpürür?

Gazlı içeceklerin çalkalanınca aşırı miktar köpürmesi günlük yaşantımızda hepimizin sık sık deneyimlediği bir durumdur. Bu olayın aslında pek basit sayılmayacak bir açıklaması bulunuyor.Gazlı bir içeceği köpürtmek ciddi miktarda enerji gerektiren bir durumdur. İçecek kutusunu çalkalamanın veya hızlı bir şekilde bardağa boşaltmanın neden olduğu türbülans, köpürme için gereken enerjinin oluşumunu hızlandırır.İçeceğin içerisinde gördüğümüz küçük baloncukların hareketinin nedeni, içerisindeki erimiş karbondioksit moleküllerinin dışarı çıkmaya çalışmasıdır. Bu baloncukların oluşması için gazın, sıvının yüzey geriliminin üstesinden gelmesi gerekmektedir. Bu da tahmin edeceğiniz üzere yüksek miktarda enerji gerektirir.İçeceğin kutusunu çalkalamak, sıvının içerisinde küçük balonların oluşmasıyla sonuçlanır ve böylece erimiş olan gaz, varolan baloncuklarla birleşerek daha hızlı buharlaşır. Baloncuk oluşumu gibi enerji gerektiren bir süreci atlattıktan sonra gaz, çalkalanan sıvıdan daha hızlı çıktığı için daha fazla köpük ortaya çıkarır.