Gazozcu Mehmet, İzmit'te anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazozcu Mehmet, İzmit'te anılacak - Son Dakika

Gazozcu Mehmet, İzmit'te anılacak

7 saat önce

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında halk arasında "Gazozcu Mehmet" olarak tanınan Mehmet Yalaz için anma programı düzenlenecek.

Gazozcu Mehmet, İzmit'te anılacak, System.String[]

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında halk arasında "Gazozcu Mehmet" olarak tanınan Mehmet Yalaz için anma programı düzenlenecek.


İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği "İzmit unutmaz" etkinlikleri kapsamında "Gazozcu Mehmet" olarak tanınan ve Kocaelispor Basketbol'un bir süre başkanlık görevini üstlenen, İzmit'e ve Basketbola hayatını adamış Mehmet Yalaz için anma programı gerçekleştirecek. Yalaz'ın vefatının 16 yılında, 8 Mart Pazar günü saat 11.00'da İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan fotoğraf sergisi ve söyleşinin ardından Veteranlar Bay-Bayan Gösteri Maçı oynanacak.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları anma programına davet etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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