Gazozuna damla sakızı katıp markasını oluşturdu - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dört yıl önce bir gazoz markasıyla yola çıkan Beyazıt Dinçalp, gazozuna damla sakızı da katarak yeni lezzet markası oluşturdu, üretime başladı.



Çeşmeli işletmeci Beyazıt Dinçalp, 4 yıl önce kendi gazoz markasını almış ve üretime başlamıştı. İşletmeci Dinçalp, bu kezde uzun araştırmalar sonucu gazozuna damla sakızı kattı. Damla sakızlı gazozun kendi üretimi olduğunu söyleyen Beyazıt Dinçalp, "Gazozun içerisinde kesinlikle; glikoz, mısır şurubu, yapay tatlandırıcı bulunmuyor. 2016 yılının kasım ayında üretime başladık. İlk başladığımızda içerisinde damla sakızı yoktu" dedi.



Damla sakızlı gazozun ortaya çıkışını anlattı



Üretime başladığı gazoza damla sakızı katarak düşüncesinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Dinçalp, "Üniversitede okuyan bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Orada, bir markanın damla sakızlı gazozunu içtim. Tadını hiç beğenmedim; çok kötüydü. Damla sakızlı gazoz üretmekten vazgeçer gibi olsam da, yine araştırmaya devam ettim. Türkiye'de üç nesildir gazoz işi yapan, 70-80 yaşlarındaki, insanlarla görüştüm. Damla sakızının ne olduğunu bilmiyorlardı tabi. Gazozun içinde ne şekilde çözeceğimizi, ne şekilde kullanacağımızı bilmiyorlardı. Daha sonra Sakız Adasına gittim. Sakızın, gazlı bir içeceğin içerisinde nasıl çözüleceğini araştırdım. Uzun çalışmalar sonucunda çözmeyi başardım. Bulduğum formülle damla sakızlı gazozun üretimine başladık" diye anlattı.



İlk ürettiği damla sakızlı gazozu 2017 yılındaki Alaçatı Ot Festivalinde satışa çıkardığını söyleyen Dinçalp, "Alaçatı Ot Festivalinin başlamasına 3 gün kala ilk ürettiğimiz damla sakızlı gazozumuz gelecekti. Gazozu daha hiç tatmamıştım. Gazoz, depomun önüne geldi. Orada tadına baktım, çok beğendim. Alaçatı Ot Festivalinde gazozu satmaya başladım. İlk günden çok rağbet gördü. Günün sonunda, 'Ben Mersin'den geliyorum. Buranın meşhur damla sakızlı gazozu varmış. Mersin'den istediler', 'İstanbul'dan geliyorum. Damla sakızlı gazoz istediler' diyen insanlar gelmeye başladı. Damla sakızlı gazozumuzla ilgili düşünceler, sosyal medyada paylaşılmış ve hızla yayılmış. Daha ilk günden, beklemediğimiz oranda, olumlu tepkiler aldık. Sonrasında da damla sakızlı gazozumuz, aranan bir gazoz oldu. Çeşme'nin yöresel bir markası olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu. - İZMİR