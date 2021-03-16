Gazprom açıkladı: "Türkiye'ye doğalgaz tedariki 11,5 kat arttı"

Gazprom'un, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupalı alıcılarına yönelik doğalgaz tedariki, 1 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında önemli ölçüde artış gösterirken, Mart ayının ilk yarısında Türkiye'ye doğalgaz arzının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,5 kat arttığı belirtildi.

Gazprom tarafından 2021 yılına ait açıklanan ilk verilere göre, 1 Ocak-15 Mart 2021 döneminde düşük seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle hem Rusya'da hem de birçok Avrupa ülkesinde doğalgaza olan talepte artış yaşandı.

Bu dönemde Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 42,9 milyar metreküp ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde28,3 artış gösterdi. Özellikle Türkiye, Finlandiya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Yunanistan'a yönelik doğalgaz ihracatında kaydadeğer artışlar görüldü.

1 Ocak-15 Mart 2021 döneminde Türkiye'nin Gazprom'dan aldığı doğalgaz miktarı yüzde80,5, Finlandiya'nınki yüzde74,2, Sırbistan'ınki yüzde61,5, Romanya'nınki yüzde77,7, Bulgaristan'ınki yüzde52,1, Almanya'nınki yüzde28,7, Yunanistan'ınki ise yüzde24,5 artış gösterdi.

Mart ayının ilk yarısında ise Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 11,5 kat arttı. - İSTANBUL