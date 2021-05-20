Gazprom, Avrupa'ya satacağı bin metreküp doğal gaz fiyatının 200 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, Avrupa'ya bu yıl 175 ila 183 milyar metreküp arasında doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını belirterek, "Avrupa'ya ihraç fiyatlarının bin metreküpte 200 ila 206 dolar arasında olmasını bekliyoruz." dedi.

Burmistrova, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin ihracat planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz fiyatlarında bu yıla ilişkin tahminlerini koruduklarını belirten Burmistrova, "Avrupa'ya ihraç fiyatlarının bin metreküpte 200 ila 206 dolar arasında olmasını bekliyoruz. Avrupa'da talebin artığını gözlemlememize rağmen fiyat öngörümüzü şimdilik koruyoruz." diye konuştu.

Burmistrova, Gazprom'un Avrupa'ya yönelik doğal gaz ihracat miktarı tahminlerine ilişkin, "Avrupa'ya bu yıl 175 ila 183 milyar metreküp arasında doğal gaz ihraç etmeyi planlıyoruz. Piyasa normale dönüyor, Avrupa ekonomisi toparlanma sürecine giriyor ve bu yıl hoş sürprizler yaşayacağımızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rus yasalarına göre ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi Gazprom'un geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Şirketin Avrupa'ya doğal gaz ihracatı miktarı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,1 azalarak 174,9 milyar metreküpe düşmüştü.