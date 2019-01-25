Son Dakika Haberleri: Gazprom, Bu Yıl Türk Akımı'na 102 Milyar Ruble Aktaracak

Gazprom, Bu Yıl Türk Akımı'na 102 Milyar Ruble Aktaracak

35 dakika önce

Rus enerji şirketi Gazprom’un bu yıl içinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için 102 milyar ruble (yaklaşık 8.1 milyar TL) aktaracağı öğrenildi. Gazprom’un bulunduğumuz yılı kapsayan finansman programında, şirketin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasına toplam 102 milyar ruble aktarmayı planladığı anlaşıldı. Programa göre Gazprom, ‘doğalgaz boru hattının Sırp Cumhuriyeti ile […]The post Gazprom, bu yıl Türk Akımı’na 102 milyar ruble aktaracak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Gazprom, Bu Yıl Türk Akımı'na 102 Milyar Ruble Aktaracak, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un bu yıl içinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için 102 milyar ruble (yaklaşık 8.1 milyar TL) aktaracağı öğrenildi.

Gazprom'un bulunduğumuz yılı kapsayan finansman programında, şirketin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasına toplam 102 milyar ruble aktarmayı planladığı anlaşıldı. Programa göre Gazprom, 'doğalgaz boru hattının Sırp Cumhuriyeti ile ilgili kısmının projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi' için 58.8 milyar ruble (4.7 milyar TL) ayırdı.

Rus enerji devi ayrıca Türk Akımı'nın 'karadan geçen transit kısmının yapımı' için 17.7 miyar ruble (1.4 milyar TL) tutarında finansman öngördü. Türk Akımı'nın projelendirilmesi kalemi içinse 26 milyar rublelik (2.1 milyar TL) kaynak aktarılması planlandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:38 

Gazprom, Sektörel
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