Son Dakika Haberleri: Gazprom'da Kritik İstifalar

Gazprom'da Kritik İstifalar

23 dakika önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un başkan yardımcıları Aleksandr Medvedev ve Valeriy Golubev'in görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Gazprom'da Kritik İstifalar, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un başkan yardımcıları Aleksandr Medvedev ve Valeriy Golubev'in görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ve Golubev'in başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ederek şirketten ayrıldıkları belirtildi.

Medvedev'in Zenit futbol kulübündeki görevlerine odaklanacağına işaret edilen açıklamada, istifa kararlarının Gazprom Yönetim Kurulu tarafından onaylanacağı kaydedildi.

Yaklaşık 17 yıldır Gazprom bünyesinde çalışan Medvedev, şirketin ihracat faaliyetlerini kontrol ediyordu. Golubev ise 16 yıl çalıştığı Gazprom'da yerel doğal gaz piyasalarını ve şirketin Belarus ile ilişkilerini yönetiyordu.

Söz konusu istifa kararlarının, Gazprom üst yönetiminde 2011'den beri yaşanan en önemli değişiklik olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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