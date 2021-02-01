Gazprom'dan Ocak 2021'de rekor ihracat

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının, Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artarak 19,4 milyar metreküple rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının, Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artarak 19,4 milyar metreküple rekor seviyeye çıktığını bildirdi. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Ocak 2021'de Rusya içerisine ve ihracat pazarlarına gaz tedarikini artırdığı belirtildi. Şirketin doğal gaz üretiminin Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 artarak 47 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Gazprom'un doğal gaz ihracatı da Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artarak 19,4 milyar metreküpe çıktı. Söz konusu hacim, şirketin ihracat tarihinde bu dönem için en yüksek seviyedir." denildi. Açıklamada, şirketin Türkiye'ye doğal gaz ihracatının da söz konusu dönemde yüzde 20,8 arttığı kaydedildi. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi geçen yılın 11 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 178,4 milyar metreküpe gerilemişti.

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