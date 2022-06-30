Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti - Son Dakika
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Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti

30.06.2022 14:28
Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti

Rus enerji şirketi Gazprom, 1998'den bu yana ilk kez temettü ödememe kararı almasının ardından piyasa değerinin dörtte birini kaybetti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1998'den bu yana ilk kez temettü ödememe kararı almasının ardından piyasa değerinin dörtte birini kaybetti.

Şirketin hisseleri, hissedarlarının yıllık genel kurul toplantısında 2021 için temettü ödemeye karşı oy kullandığını açıklamasının ardından yüzde 27 kadar düştü.

Gazprom İcra Kurulu Başkan Yardımcı Famil Sadygov, konuya ilişkin açıklamasında, "Hissedarlar, mevcut durumda 2021 için temettü ödemesinin tavsiye edilmediğine karar verdi." ifadesini kullandı.

Sadygov, Gazprom'un Rusya'da gazın daha fazla bölgeye ulaşmasına, kışa hazırlanmaya ve artan vergileri ödemeye odaklanacağını belirtti.

Gazprom yönetim kurulu, yükselen gaz fiyatları nedeniyle mayıs ayında şirketin genel kurul toplantısı için hissedarlara hisse başına 52,53 rublelik rekor bir temettü tavsiyesi yapmıştı.

Yüzde 38'i devlete ait Gazprom'un yüzde 12 hissesi de iki Rus kamu şirketinde bulunuyor.

Rus enerji şirketi Gazproum'un net karı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihi rekor kırmıştı.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Ukrayna-Rusya savaşından önce Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyordu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Kovid-19 salgınının ardından ekonomilerin hızla açılması nedeniyle geçen yıl rekor seviyelere çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Gazprom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti - Son Dakika
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