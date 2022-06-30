Rus enerji şirketi Gazproum'un net karı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihi rekor kırmıştı.

Sadygov, Gazprom'un Rusya 'da gazın daha fazla bölgeye ulaşmasına, kışa hazırlanmaya ve artan vergileri ödemeye odaklanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Gazprom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazprom hisseleri temettü ödememe kararı sonrasında yüzde 27 değer kaybetti - Son Dakika

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