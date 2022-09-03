Rus Gazprom, Kuzey Akım Boru Hattı Üzerinden Doğalgaz Tedarikini Süresiz Olarak Durdurdu - Son Dakika
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Rus Gazprom, Kuzey Akım Boru Hattı Üzerinden Doğalgaz Tedarikini Süresiz Olarak Durdurdu

03.09.2022 20:53
Rus Gazprom, Kuzey Akım Boru Hattı Üzerinden Doğalgaz Tedarikini Süresiz Olarak Durdurdu

Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden tüm doğalgaz akışının, ekipmanın çalışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalkana kadar tamamen durdurulacağını söyledi.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden tüm doğalgaz akışının, ekipmanın çalışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalkana kadar tamamen durdurulacağını söyledi.

MOSKOVA, 3 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, Cuma günü yaptığı açıklamada, kompresör ünitesindeki arızalar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarikini belirsiz bir süre için durdurduğunu duyurdu. Şirket, bir Telegram gönderisinde, Portovaya kompresör istasyonunun geriye kalan tek Trent 60 doğalgaz kompresör ünitesinde Siemens ile ortak bakım çalışması sırasında bir yağ sızıntısı tespit edildiğini söyledi. Açıklamada Kuzey Akım boru hattı üzerinden tüm doğalgaz akışının, ekipmanın çalışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalkana kadar tamamen durdurulacağı belirtildi. Gazprom, tespit edilen arızaların "doğalgaz türbini motorunun güvenli ve sorunsuz çalışmasına izin vermediğine" dair Rusya'nın devlet teknolojisi ve ekoloji gözlemcisi Rostekhnadzor'dan uyarı geldiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Gazprom, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Gazprom, Kuzey Akım Boru Hattı Üzerinden Doğalgaz Tedarikini Süresiz Olarak Durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Gazprom, Kuzey Akım Boru Hattı Üzerinden Doğalgaz Tedarikini Süresiz Olarak Durdurdu - Son Dakika
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