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Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu - Son Dakika

Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

01.10.2021 12:58
Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu, System.String[]

Ukrayna, Rus enerji şirketi Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durduğunu duyurdu.

Ukrayna, Rus enerji şirketi Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durduğunu duyurdu.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden yapılan açıklamada, doğal gaz sezonu boyunca günlük 24,6 milyon metre küp için anlaşmaları olmasına rağmen akışın durduğu kaydedildi.

Açıklamada şirketin üst yöneticisi Sergey Makogon, Macaristan'ın on yıllardır sorunsuz bir şeklide Ukrayna üzerinden doğal gaz aldığına dikkati çekerek, doğal gaz fiyatlarının Avrupa'da arttığı bir dönemde Rusya'nın baskın pozisyonunun artmasının ve bunu siyasi nedenlerle kullanmasının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya ile Macaristan arasında doğal gaz anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Eylül'de ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 1 Ekim 2021'den itibaren 15 yıl doğal gaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı baypas eden anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağını açıklamıştı.

Macaristan, Doğalgaz, Gazprom, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu - Son Dakika
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