Son Dakika Haberleri: Gazprom Neft ilk kez ruble karşılığı petrol sattı
Son Dakika Güncel Haber

Gazprom Neft ilk kez ruble karşılığı petrol sattı

1 saat önce

ST. PETERSBURG (AA) – Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, "Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz.

Gazprom Neft ilk kez ruble karşılığı petrol sattı, System.String[]
ST. PETERSBURG (AA) – Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, "Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz." dedi.
Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladıklarını vurgulayan Dyukov, "Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan'a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz." diye konuştu.
Sözleşmeleri avro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı avro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı." dedi.
Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.
Rus enerji şirketi Gazprom'un ihracat kolu olan Gazprom Export'tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldığı bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:17 Kaynak: AA
Petersburg, Gazprom, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus oyuncu adayından Erol Köseye taciz suçlaması: Her yerini rahatlatırım! Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:48:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazprom Neft ilk kez ruble karşılığı petrol sattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]