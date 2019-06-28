Son Dakika Haberleri: Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor
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Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor

43 dakika önce

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak.

Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor, System.String[]
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
aleksey miller, sibirya, gazprom, nak, Ekonomi
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