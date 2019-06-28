Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor
43 dakika önce
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak.
Gazprom
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03
Başkanı Aleksey Miller
, "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya
'nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak." dedi.
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