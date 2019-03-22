Son Dakika Haberleri: Gazprom Ticarette Ulusal Para Kullanımı İçin Çalışıyor

Gazprom Ticarette Ulusal Para Kullanımı İçin Çalışıyor

2 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, doğal gaz ticaretinin ulusal para birimleriyle yapılması için çalıştıklarını bildirdi.

Gazprom Ticarette Ulusal Para Kullanımı İçin Çalışıyor, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, doğal gaz ticaretinin ulusal para birimleriyle yapılması için çalıştıklarını bildirdi.

Kruglov, Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin, doğal gaz ticaretinin ulusal para birimleriyle yapılmasını desteklediğini belirtti.

Özellikle Çin ile doğal gaz ticaretinin ruble ve yuan üzerinden gerçekleştirilebileceğini Kruglov, "Bu alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Hükümetin de desteği var." dedi.

ABD ile çok sayıda Batılı ülkenin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yetkililer, ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de daha önce yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankasının ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atacağını belirtmişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, 2018'in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 70-68 Mağlup Oldu Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazprom Ticarette Ulusal Para Kullanımı İçin Çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]