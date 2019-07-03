Son Dakika Haberleri: Gazprom Türkmenistan'dan gaz alacak
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Gazprom Türkmenistan'dan gaz alacak

1 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkmenistan'dan yılda 5,5 milyar metreküp doğal gaz ithal edeceği bildirildi.

Gazprom Türkmenistan'dan gaz alacak, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkmenistan'dan yılda 5,5 milyar metreküp doğal gaz ithal edeceği bildirildi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türkmenistan enerji şirketi Türkmengaz'dan doğal gaz alınmasına yönelik anlaşmanın taraflarca imzalandığı belirtildi.
Gazprom'un Türkmenistan'dan yıllık 5,5 milyar metreküp doğal gaz alacağı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacağı kaydedildi.
Doğal gaz fiyatında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Gazprom 2016'da Türkmenistan'dan doğal gaz almayı durdurmuş ve Türkmengaz aleyhine dava açmıştı. Daha sonra şirketler arasında yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmış ve Gazprom tarafından nisan ayında Türkmen gazı alımına tekrar başlanacağını duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Türkmenistan, Gazprom, Ekonomi
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