Gazprom'un Bdt Dışı Ülkelere İhracatı Düştü
14 dakika önce
Rus enerji şirketi Gazprom'un 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde doğal gaz üretimi artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ihracatı düştü.
Rus enerji şirketi Gazprom'un 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde doğal gaz üretimi artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ihracatı düştü.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin doğal gaz üretiminin 1 Ocak-15 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 112,8 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.
Şirketin bu dönemde BDT dışı doğal gaz ihracatının ise yüzde 8,2 azalışla 40,8 milyar metreküpe düştüğü bildirildi.
Açıklamada, BDT ihracatında yaşanan düşünün ana nedeni olarak Avrupa'daki yüksek hava sıcaklıkları gösterildi.
Gazprom'un geçen yıl BDT dışı ülkelere doğal gaz ihracatı 2017'ye göre yüzde 3,8 artarak 201,8 milyar metreküplük rekor seviyeye çıkmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:45 Kaynak: AA
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