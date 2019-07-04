Son Dakika Haberleri: Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu
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Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

1 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri 95 milyar doları (6 trilyon ruble) buldu.

Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri 95 milyar doları (6 trilyon ruble) buldu.
Moskova Borsası verilerine göre, Gazprom'un hisse değeri günün ilk yarısında yüzde 1,1'lik artışla 254,5 rubleye ulaştı.
Şirketin hisseleri Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Gazprom'un piyasa değeri de 6 trilyon rubleye (yaklaşık 94,7 milyar dolar) ulaştı.
Gazprom böylelikle, yaklaşık 5,4 trilyon rublelik piyasa değerine sahip Sberbank'ın önüne geçerek Rusya'nın en değerli şirketleri arasında tekrar birinci sıraya yükseldi.
Gazprom'un hisse değeri mayısta, 2018'e ilişkin temettü dağıtımını 2017'ye kıyasla iki kat artıracağını açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:53 Kaynak: AA
Ekonomi
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