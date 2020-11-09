Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 47 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 düşerek 16,2 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 139,9 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 47,7 azaldı ve 16,2 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı ise eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 33 artarak 123 dolara çıktı. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyorlar.

Gazprom'un net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.