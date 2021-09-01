Gazprom'un doğal gaz ihracatı 8 ayda yüzde 19,4 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 337,2 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 19,4 artarak 131,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi yüzde 17,9 artışla 337,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 131,1 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173,6, Almanya'ya yüzde 39,3, Sırbistan'a yüzde 123,9 ve Romanya'ya yüzde 344 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.