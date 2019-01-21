Son Dakika Haberleri: Gazprom'un Doğalgaz İhracatı Ocak'ta Geçen Yıla Göre Yüzde 3,1 Arttı

Gazprom'un Doğalgaz İhracatı Ocak'ta Geçen Yıla Göre Yüzde 3,1 Arttı

53 dakika önce

Gazprom’un doğalgaz ihracatının Ocak ayının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artış olduğu açıklanırken bu süreçte 8,6 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapıldığı belirtildi. Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom’un BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı Ocak ayının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artış kaydetti. Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom’un BDT dışı ülkelere […]The post Gazprom’un doğalgaz ihracatı Ocak’ta geçen yıla göre yüzde 3,1 arttı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Gazprom'un Doğalgaz İhracatı Ocak'ta Geçen Yıla Göre Yüzde 3,1 Arttı, System.String[]
Gazprom'un doğalgaz ihracatının Ocak ayının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artış olduğu açıklanırken bu süreçte 8,6 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapıldığı belirtildi.

Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom'un BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı Ocak ayının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artış kaydetti. Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom'un BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı Ocak ayının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 8,6 milyar metreküp oldu.

1-15 Ocak döneminde Gazprom'un doğalgaz üretimi ise yüzde 3,7 artışla 22,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:05 

Gazprom, Sektörel
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