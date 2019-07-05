Gazprom'un İngiltere'deki Kuzey Akım temettüleri için dondurma kararı
50 dakika önce
İngiliz mahkemesi, Gazprom'un 145 milyon dolarlık temettülerini dondurdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52
İngiliz mahkemesi, Gazprom
'un 145 milyon dolarlık temettülerini dondurdu.
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