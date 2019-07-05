Son Dakika Haberleri: Gazprom'un İngiltere'deki Kuzey Akım temettüleri için dondurma kararı
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Gazprom'un İngiltere'deki Kuzey Akım temettüleri için dondurma kararı

50 dakika önce

İngiliz mahkemesi, Gazprom'un 145 milyon dolarlık temettülerini dondurdu.

Gazprom'un İngiltere'deki Kuzey Akım temettüleri için dondurma kararı, System.String[]
İngiliz mahkemesi, Gazprom'un 145 milyon dolarlık temettülerini dondurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52 
gazprom, Ekonomi
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