Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar rubleye yükseldi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar rubleye yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocak-mart döneminde şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,3 trilyon rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar ruble (yaklaşık 8,3 milyar dolar) oldu.

Şirketin net borcu ise yüzde 6 azalışla 3 trilyon rubleye gerilerken, Gazprom, 2019'a ilişkin yatırım tutarı tahminini bir önceki tahminine göre yüzde 0,76 oranında azaltarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32,2 milyar dolar) düşürdü.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom'un net karı geçen yıl 1,5 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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