Son Dakika Haberleri: Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı
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Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı

1 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar rubleye yükseldi.

Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar rubleye yükseldi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocak-mart döneminde şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,3 trilyon rubleye çıktı.
Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar ruble (yaklaşık 8,3 milyar dolar) oldu.
Şirketin net borcu ise yüzde 6 azalışla 3 trilyon rubleye gerilerken, Gazprom, 2019'a ilişkin yatırım tutarı tahminini bir önceki tahminine göre yüzde 0,76 oranında azaltarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32,2 milyar dolar) düşürdü.
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom'un net karı geçen yıl 1,5 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Gazprom, Ekonomi
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